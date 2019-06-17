Подозреваемого в убийстве ростовского сторожа нашли в Вологодской области спустя 40 лет

17.06.2019 [Происшествия]

Сотрудники уголовного розыска задержали в Вытегорском районе подозреваемого в убийстве, совершённом 40 лет назад в Ростовской области. Все это время фигурант вёл законопослушный образ жизни, не привлекая к себе внимания.

Тогда правоохранители установили, что ночью 23 июля 1979 года злоумышленник проник на территорию сельскохозяйственного предприятия на территории Ростовской области «с целью хищения имущества». Он нанес сторожу несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте.

«В ходе расследования личность подозреваемого была установлена и он объявлен в розыск. Однако сразу же после совершения убийства мужчина покинул Ростовскую область, поменял место жительства и документы», - сообщает пресс служба УМВД по Вологодской области. 


По информации, полученной от коллег из Ростовской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий, вологодские полицейские нашли подозреваемого в убийстве. Им оказался 63-летний житель Вытегорского района, прибывший в Вологодскую область более 30 лет назад и проживавший под вымышленным именем. Он успел завести семью и вёл законопослушный образ жизни. 

На днях его задержали и доставили в город Новошахтинск. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). 

Как сообщили Newsvo в пресс службе областного УМВД, течение срока давности по этому делу было приостановлено, поскольку подозреваемый скрылся от следствия и суда. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тэги: убийство, наказание

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Подозреваемого в убийстве ростовского сторожа нашли в Вологодской области спустя 40 лет

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