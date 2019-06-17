Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины

17.06.2019 [Общество]

В Череповце покупатели автосалона «Северный» не могут получить уже приобретенные ими машины. Некоторые клиенты успели сделать несколько платежей по взятым на покупку авто кредитам, а самих машин еще не видели.

Пострадавшие череповчане уверены, что столкнулись с мошенничеством.

Так, например, Дарья Пошехонова рассказала cherinfo.ru, что заключила договор на покупку «Фольксвагена Поло» с дилерским центром 12 апреля.

— 10 апреля мы внесли 641 тысячу, остальную сумму, порядка 190 тысяч, я должна была отдать по программе «трейд-ин». Но в салоне сказали, что пока не могут взять мою машину, так как на месте нет мастера, который должен оформить акт приема-передачи. Позже мы еще обращались, чтобы все дооформить и выплатить деньги за новый автомобиль полностью, но ответы были аналогичные. 30 апреля вышел срок договора, по которому мы должны были забрать новый «Фольксваген», но машину нам не отдали, сказав, что забрать ее сможем только после майских праздников. Почему — не объяснили.

8 мая девушка написала претензию, авто обещали отдать до 10 июня, но этого не случилось. Когда череповчанка звонит в автосалон, ее игнорируют и не берут трубку. По словам  Дарьи, она покупала машину, которая была в наличии, но сейчас автосалон пустой. Менеджер отдела продаж заявила, что все автомобили переведены на ответственное хранение в Москву.

— То есть автомобиль, который я почти полностью оплатила, находится в другом городе. В такой же ситуации, по моей информации, находятся 17 покупателей «Фольксвагенов» и шесть покупателей «Рено», — рассказала Дарья Пошехонова.

Череповецким журналистам удалось дозвониться до автосалона, но менеджер сообщила, что руководства нет на месте и велела обратиться в Вологду, где «находится все начальство». В Вологде посоветовали обращаться в Череповец:

«Генеральный директор у нас есть, но с ним вообще не связаться, а помощника у него нет. Сейчас происходит смена руководства, и поэтому получилась небольшая задержка. Все выдачи автомобилей запланированы на конец июня».

А вот рядовые сотрудники автосалона рассказали журналистами, что им самим не платят зарплату и они сами находятся в неведении по поводу дальнейшей судьбы «Северного».

По всей видимости, проблемы с выдачей автомобилей были у «Северного» и раньше. Так, Newsvo уже сообщал, что никольчанин отсудил у автосалона 165 тысяч рублей за задержку в поставке «Рено Сандеро».

27 декабря 2018 года между жителем Никольского района и автосалоном  был заключен договор купли-продажи «Рено Сандеро» 2018 года выпуска. В тот же день покупатель полностью оплатил товар стоимостью 754 990 рублей.  По условиям договора, передача машины владельцу должна была состояться в течение 30 рабочих дней, то есть не позднее 15 февраля 2019 года. Однако продавец передал покупателю купленный им «Рено» только 20 марта 2019 года.

Тэги: автосалон Северный, покупки, автомобили

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