Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде и из-за этого пропустила скачки в Монте-Карло. Об этом накануне сообщил "Пятый канал" со ссылкой на страницу звезды в Instagram. Девушка выложила несколько видео, в которых рассказывала о том, что плохо себя чувствует после выступления.

- Вот так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто, такую ночку провела сегодня. Вызвала врачей. Мне капают капельницы, чтобы я пришла в себя. Пропустила скачки в Монте-Карло из-за этого. Сплошное расстройство. Надеюсь, скоро поправлюсь. Это очень неприятно. Съела вареный язык. От Вологды до дома ехала и вся побелела. Очень испугалась», — говорит на видео Анна Семенович.

Судя по тому, что официальных концертов 15 июня в Вологде у Анны Семенович не было заявлено, можно предположить, что в областной столице певица выступала на каком-то закрытом мероприятии.