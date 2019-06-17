Водитель УАЗа, сгоревший в своем авто в Кич-Городецком районе, стал жертвой жестокого убийства

17.06.2019 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, тело которого нашли за рулем сгоревшего УАЗа.

По версии следствия, инцидент произошел вчера днем на дороге между деревнями Шестаково и Подволочье. 33-летний водитель «Ауди» согласился отбускировать сломавшийся на трассе УАЗ. В процессе буксировки произошло столкновение автомобилей, из-за чего водитель иномарки напал на пенсионера, управлявшего отечественным авто.

- Он избил руками и ногами второго водителя, затем усадил того в салон автомобиля УАЗ, облил бензином из имевшейся канистры и поджег. В результате пострадавший погиб, а подозреваемый скрылся, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям и полицейским удалось в кратчайшие сроки вычислить предполагаемого убийцу и задержать его.

Возбуждено уголовное дело  по п. «д» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), ведется следствие. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Как ранее сообщал Newsvo, тело 68-летнего пенсионера за рулем горящего УАЗа обнаружили накануне около 18 часов  прибывшие на место по вызову пожарные.

Тэги: убийство

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