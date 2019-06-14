В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину

14.06.2019 [Происшествия]

В Вологде водитель ВАЗа сбил на нерегулируемой «зебре» 58-летнюю женщину: пострадавшая в реанимации.

Как сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, ДТП произошло сегодня около 20.15 в районе дома № 70 на улице Можайского.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2114 двигался в сторону улицы Конева и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по правилам. 

С места аварии женщину на «скорой»  с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.  Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, сбили на зебре
Фото Newsvo

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