В Прилуках и Молочном началась реализация проекта «Народный ТОС»

Реализация проекта «Народный бюджет ТОС» началась в Прилуках и Молочном.

В селе Молочное будет обновлена площадка между домами № 11 и № 15 на улице Шмидта. Здесь местные жители обычно проводят праздники, такие как Новый год и масленица. Подрядчикам предстоит установить на площадке детский игровой комплекс, уличные тренажеры, освещение, скамейку и урны. На реализацию своего проекта ТОС «Молочное» получил 1 миллион рублей из городского бюджета.

«Сегодня мы вместе с подрядчиком прямо на местности обсудили, где будет находиться детская площадка, куда нужно поставить спортивные тренажеры и гильзу для новогодней ели. Жители с нетерпением ждут, когда у нас появится новое место для организации праздничных гуляний и отдыха», — говорит председатель ТОС Молочное» Вячеслав Семенков.

На благоустройство территории 1 миллион так же был выделен ТОСу «Прилуки». Здесь жители захотели привести территорию рядом с прудом на улице Строителей. Как сообщили в администрации города проектом предусмотрено устройство площадки и тротуара из тротуарной плитки, берегоукрепление водоема на примыкающем к этой территории участке берега, монтаж ограждения, обустройство пешеходного перехода, установка скамеек и урн.

«Возле пруда в нашем микрорайоне находится мини-зона отдыха, которая пользуется спросом у всех жителей Прилук: дети ходят сюда ловить рыбу и кормить уточек, мамы с колясками здесь гуляют, а пожилые люди любятпосидеть на скамейках. Поэтому было решено благоустроить именно эту территорию в рамках проекта „Народный бюджет ТОС“. Все ремонтные работы мы проконтролируем — планируем создать специальную рабочую группу», — заявила председатель ТОС «Прилуки» Наталья Куркова.

«В Вологде мы впервые воплощаем в жизнь проект „Народный бюджет ТОС“. Это продолжение инициативы губернатора Олега Кувшинникова, которая уже несколько лет с успехом реализуется в районах Вологодской области. Каждый ТОС получил возможность за муниципальные средства благоустроить общественные пространства на своей территории. Уверен, что наш опыт будет удачным, и следующем году продолжим этот проект», — прокомментировал глава Вологды Юрий Сапожников.

В этом году по программе «Народный бюджет ТОС» будет реализовано 37 проектов. На это из бюджета города выделено 36 млн рублей. Каждый ТОС получил от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от численности населения, проживающего на территории. На данный момент уже реализуется проект ТОСа «Центральный», здесь реконстурируют стадион у школы № 5.

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.