На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»

14.06.2019 [Происшествия]
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»

Скриншот с Яндекс-карт

На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус «Олимп» и ««Мерседес Бенц» с полуприцепом.

Как рассказали Newsvo в городском отделении ГИБДД, обе машины двигались в попутном направлении по улице Октябрьской. На перекрёстке «Мерседес» задел автобус во время выполнения манёвра. 

Пострадавших в ДТП нет, но автобус получил серьезные повреждения и не на ходу. В ближайшее время его уберут с проезжей части.

Движение в месте аварии затруднено.
 

Тэги: ДТП

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