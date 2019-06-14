В Вологодской области с 35 до 50 рублей в день увеличат финансирование питания школьников из многодетных и малоимущих семей. Об этом сегодня в Вологде в ходе форума женщин Северо-Запада заявил губернатор Олег Кувшинников.

— Присутствовавшая на пленарном заседании заместитель губернатора области Валентина Артамонова заверила, что «поправки в областной бюджет будут внесены в ближайшее время». Планируется, что изменения вступят в силу уже с 1 сентября, — сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках форума Олег Кувшинников также выступил с предложением официально закрепить в календаре памятных дат Вологодской области День вологодского кружева.