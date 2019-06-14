В Вологодской области при рождении первого ребенка семьи смогут льготно оформить ипотеку

14.06.2019 [Общество]

В Вологодской области семейные пары, у которых родился первенец, смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Соответствующие изменения в областное законодательство будут внесены в ближайшее время, сообщает пресс-служба губернатора.

«По моей инициативе стартовала программа по льготному ипотечному кредитованию на вторичном рынке, в рамках которой мы компенсируем семьям часть процентной ставки. Таким образом, мы дополнили федеральную программу, которая сегодня касается только новостроек, — рассказал глава региона Олег Кувшинников. — Но если изначально заявиться на участие в программе могли семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, то сегодня я предлагаю расширить действие программы и предоставлять льготную ипотеку уже при рождении первого ребенка. Поручаю оперативно внести изменения, предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы уже этой осенью данная мера поддержки заработала».

По словам губернатора, в Вологодской области уделяется особое внимание региональным программам по поддержке многодетных семей.

«Именно демография закреплена в качестве ключевого приоритета в Стратегии развития Вологодской области на период до 2030 года. Причем наша стратегия была принята еще до того, как эту тему стали широко обсуждать на федеральном уровне», - подчеркнул глава региона.

В этом году стартовала программа «Земельный сертификат». Она предоставила многодетным семьям право выбора: получить в безвозмездное пользование земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или денежную компенсацию - 223 тысячи 400 рублей.

В январе Вологодской области увеличили размеры субсидий на приобретение твердого топлива и на сжиженный газ. В мае многодетные семьи были освобождены от коммунальных платежей за вывоз и утилизацию мусора.  Еще раньше в регионе стали выдавать «областной материнский капитал» - единовременную выплату в 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: ипотека, льготы

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