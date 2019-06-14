Жительница Белозерского района отправится в колонию-поселение из-за 800-тысячного долга по алиментам

14.06.2019 [Общество]

В Белозерском районе 36-летнюю женщину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении из-за многотысячного долга по алиментам.

В 2009 году девушка была лишена родительских прав. Двое ее детей воспитываются у опекуна. Суд обязал женщину каждый месяц выплачивать треть своего заработка на содержание детей до их совершеннолетия. Тем не менее, за все это время алименты она платила только один раз, в 2012 году. В итоге задолженность жительницы Белозерского района перед своими детьми по состоянию на 22 марта 2019 года составила 790 894 рубля 20 копеек. 

В декабре 2018 года за неуплату алиментов женщине было назначено наказание в административного ареста сроком 12 суток, но и после этого отсылать деньги детям она не стала.  В районном центре занятости подтвердили, что в качестве безработной нерадивая мать зарегистрирована не была, за помощью в трудоустройстве не обращалась.

В итоге на жительницу Белозерского района завели уголовное дело по статье о неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенной неоднократно (ч. 1 ст. 157 УК РФ). На суде должница заявила, что после первого ареста пыталась трудоустроиться, но не смогла этого сделать. Планирует найти работу и начать платить алименты. 

Тем не менее, Белозерский районный суд Вологодской области признал женщину виновной в уклонении от уплаты алиментов и назначил ей наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: алименты

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