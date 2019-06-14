С нефтебазы в Вологде украли два электродвигателя стоимостью около 180 тысяч рублей

14.06.2019 [Происшествия]

Двоих вологжан будут судить за кражу электродвигателей с нефтебазы, а четверых их знакомых - за покушение на хищение оставшейся после первой кражи техники.

В дежурную часть УМВД России по г. Вологде поступило заявление от управляющего сети АЗС, который сообщил о пропаже двух электродвигателей с территории временно не используемой нефтебазы на улице Элеваторной. Общая сумма ущерба составила порядка 180 тысяч рублей. 

Спустя несколько часов, управляющий вновь позвонил в полицию и сообщил, что на территории базы находятся четверо подозрительных мужчин. 

Прибывшие на место полицейские задержали четверых молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет. Они скручивали оставшиеся приборы. 

«Злоумышленники признались полицейским, что о возможности похитить электродвигатели с якобы заброшенной базы им рассказали знакомые, которые уже вывезли аналогичное имущество днем ранее», - сообщает пресс служба УМВД РФ по Вологодской области. 


В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в возрасте 20 - 21 года. Те признались в содеянном и сообщили, что уже сдали украденные двигатели в металлолом. 

Уголовные дела, возбужденные по фактам кражи и попытки хищения имущества, переданы в суд.

Тэги: кража, хищение

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