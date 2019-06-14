С нефтебазы в Вологде украли два электродвигателя стоимостью около 180 тысяч рублей

Двоих вологжан будут судить за кражу электродвигателей с нефтебазы, а четверых их знакомых - за покушение на хищение оставшейся после первой кражи техники.



В дежурную часть УМВД России по г. Вологде поступило заявление от управляющего сети АЗС, который сообщил о пропаже двух электродвигателей с территории временно не используемой нефтебазы на улице Элеваторной. Общая сумма ущерба составила порядка 180 тысяч рублей.



Спустя несколько часов, управляющий вновь позвонил в полицию и сообщил, что на территории базы находятся четверо подозрительных мужчин.



Прибывшие на место полицейские задержали четверых молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет. Они скручивали оставшиеся приборы.

«Злоумышленники признались полицейским, что о возможности похитить электродвигатели с якобы заброшенной базы им рассказали знакомые, которые уже вывезли аналогичное имущество днем ранее», - сообщает пресс служба УМВД РФ по Вологодской области.



В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в возрасте 20 - 21 года. Те признались в содеянном и сообщили, что уже сдали украденные двигатели в металлолом.



Уголовные дела, возбужденные по фактам кражи и попытки хищения имущества, переданы в суд.