В Череповце приставы арестовали у должника мотоцикл «Harley-Davidson»

Мотоцикл «Harley-Davidson» арестовали череповецкие приставы у должника. По решению суда мужчина обязан возместить 300 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате ДТП, однако выплачивать эти деньги не спешит.

- К сожалению, мужчина, явившись на прием к судебному приставу-исполнителю, сообщил о невозможности внесения необходимой суммы в счет уплаты долга. При этом, молодой человек бойко припарковал у подразделения службы свой мотоцикл марки «Harley-Davidson», - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

В итоге этот мотоцикл арестовали. Теперь, если задолженность не будет погашена в ближайшее время, мотоцикл выставят на торги, а средства от его продажи будут перечислены взыскателю.