Мастера горлового пения из Тывы выступят в вологодском кремле 14 июня

14.06.2019 [Культура]

Трио «Алаш», мастера горлового пения из республики Тыва, выступят сегодня в Консисторском дворике вологодского кремля в рамках театрально-концертного сезона «Лето в кремле».

— Участники ансамбля, три ярчайших тувинских мастера горлового пения, открывают слушателю народные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры, привнося в традиции яркую подачу и энергетику современности, — сообщает Вологодская областная филармония.

«Алаш» объехал с концертами множество стран, снискав особую популярность в США. Коллектив сотрудничал с легендарным коллективом Sun Ra Arkestra, записал  альбом «Jingle All the Way» (удостоен премии «Грэмми»).

Начало концерта в 20 часов, билеты от от 250 до 400 рублей, приобрести их можно на сайте филармонии.

19 июня в вологодском кремле выступит оркестр волынщиков «City Pipes».

Тэги: Лето в Кремле, концерты

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