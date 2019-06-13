Сборная Вологодской области завоевала золото соревнований по футболу среди людей с интеллектуальными нарушениями

13.06.2019 [Спорт]

В Адлере завершились всероссийские соревнования по футболу среди людей с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). В турнире приняли участие команды из Ставропольского края, Московской, Костромской, Вологодской и Кировской областей, а также Москвы.

 Сборная Вологодской области в шести матчах одержала пять побед и один раз сыграла в ничью. Такой же результат показала команда Кировской области, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей вологжане заняли 1 место, кировчане - 2 место, а на третьем команда из Костромской области.

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