Сборная Вологодской области завоевала золото соревнований по футболу среди людей с интеллектуальными нарушениями

В Адлере завершились всероссийские соревнования по футболу среди людей с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). В турнире приняли участие команды из Ставропольского края, Московской, Костромской, Вологодской и Кировской областей, а также Москвы.



Сборная Вологодской области в шести матчах одержала пять побед и один раз сыграла в ничью. Такой же результат показала команда Кировской области, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей вологжане заняли 1 место, кировчане - 2 место, а на третьем команда из Костромской области.