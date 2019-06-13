В Вологде начались первые работы в рамках проекта «Народный бюджет ТОС»

В Вологде стартовали ремонтные работы в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». На территории школы № 5 на ул. Пирогова, 26 до конца июля полностью реконструируют школьный стадион: оборудуют беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки, турники, а также участок для сдачи норм ГТО.



«Вначале предстоит выемка грунта, все это вывезут самосвалы, затем приступим к подсыпке и монтажу беговой дорожки, а также 60-метровки. Вместе с этим начнем монтировать малые архитектурные формы. На площадке будет трудиться порядка 10 человек, экскаватор, асфальтоукладчик и катки», — рассказал директор организации «Учсервис», выступающей в роли заказчика работ, Игорь Владимиров.



Данный проект был разработан совместно с жителями, городскими властями, депутатами Вологодской городской Думы и поддержан экспертами Общественного совета. Он является инициативой ТОС «Центральный». Из городского бюджета на реконструкцию стадиона было выделено 1,5 млн рублей.



После благоустройства на стадионе смогут заниматься спортом не только ученики школы № 5, но и остальные жители микрорайона.



«В нашей школе давно зародилась мечта — возродить стадион в соответствии со всеми нормами. И теперь это стало возможным благодаря такому проекту и поддержке городских властей. Важно сказать, что это зона тренировки не только наших воспитанников, но и местных жителей. Со стороны депутатского корпуса, хочу отметить, будем осуществлять контроль за ходом работ, все заинтересованы в том, чтобы выделенные средства работали на благо вологжан», — подчеркнула директор школы № 5, депутат Вологодской городской Думы Светлана Разина.



«Проект очень нужный и интересный, и мы как активисты ТОС готовы участвовать в контроле за его воплощением. В виду заинтересованности жителей микрорайона в качественном воплощении идеи обновления стадиона будет создана инициативная группа в соцсети, в которой будут обозначены все этапы работ», — отметил председатель ТОС «Центральный» Андрей Шамбер.



Напомним, проект «Народный бюджет» уже несколько лет реализуется на территории Вологодской области по решению губернатора Олега Кувшинникова. В этом году к нему впервые присоединилась Вологда, с такой инициативой выступил мэр города Сергей Воропанов.



Для реализации проекта «Народный бюджет ТОС» из бюджета Вологды было выделено 36 млн рублей. На воплощение своей инициативы ТОСЫ получили от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от количества людей, проживающих на территории.



Все инициативы прошли масштабное общественное обсуждение в своем микрорайоне при активном участии кураторов из числа заместителей мэра, общенародное голосование, а также оценку экспертов Общественного совета.



Всего этим летом Вологды в рамках «Народного бюджета ТОС» предстоит реализовать 37 проектов в разных микрорайонах областной столицы.

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.