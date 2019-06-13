В Вологде покажут отреставрированную версию фильма «Охотник на оленей»

Драму Майкла Чимино 1978 года «Охотник на оленей» покажут в Вологде на большом экране.



Картина рассказывает о судьбе трёх молодых людей, призванных на войну во Вьетнаме, а также о некоторых событиях до и после этого. Фильм получил 5 премий «Оскар», включая премию за лучший фильм года.



Вологжанам покажут отреставрированную версию фильма в высоком качестве.

«Фильм отреставрирован в 2018 году в формате 4К компанией STUDIOCANAL специально к 40-летнему юбилею. За основу был взят оригинальный 35-мм негатив, который был отсканирован в разрешении 4К. Завершила реставрацию лондонская компания Silver Salt, создав DCP-копии для кинотеатрального показа. Реставрация отличается повышенной четкостью изображения с сохранением характерной зернистости пленки», - сообщает сайт проекта «ИНОЕКИНО»

Интересно, что во время показа фильма на Берлинском кинофестивале в 1979 году, делегация СССР покинула зал, поскольку, по их мнению, картина оскорбила вьетнамский народ во многих сценах. Её примеру последовали делегации ГДР, Польши, Болгарии, Венгрии, Кубы. Два члена жюри подали в отставку в знак солидарности с социалистическими государствами.



Показы фильма в Вологде начнутся с 20 июня в кинотеатре «Синема Парк Мармелад» на Пошехонском шоссе, 22. Стоимость билетов от 260 рублей.