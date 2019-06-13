В Великом Устюге суд обязал женщину вернуть 55 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице

13.06.2019 [Общество]

В Великом Устюге районный суд обязал местную жительницу вернуть в бюджет 55,7 тысяч рублей незаконно полученного ею пособия по безработице. Выяснилось, что на момент обращения в центр занятости женщина была официально трудоустроена.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, за помощью в трудоустройстве женщина обратилась весной 2018 года. Ее признали безработной и назначили ежемесячное пособие. Всего с 23 апреля 2018 года по 13 марта 2019 года она получила 55 795 рублей пособия. Однако позже выяснилось, что в момент обращения в центр занятости устюжанка уже была трудоустроена: с 4 июля 2017 года по 1 марта 2019 года между страховой фирмой «Согласие» и женщиной был заключен агентский договор. Правда, сумма вознаграждения, полученная женщиной за работу в это время, очень мала - всего  2 262 рублей.

Тем не менее суд, посчитал, что женщина получила пособие обманным путем, оно стало для нее незаконным "обогащением" и поэтому эти деньги устюжанка должна вернуть в бюджет.

Согласно решению суда, незаконно полученное пособие по безработице в сумме 55 795 рублей 55 копеек, а также государственную пошлину в сумме 1 873 рублей 87 копеек женщина должна заплатить в доход местного бюджета. 

Тэги: пособие, безработица

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