В Кадуе директора фирмы оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

В Кадуе суд признал генерального директора организации, занимающейся ремонтом машин и оборудования, виновным в невыплате заработной платы.

По данным следствия в 2016-2018 гг, гендиректор не произвёл в полном объёме расчёт с несколькими сотрудниками фирмы, уволенными ранее.

«При этом, на счет общества поступило свыше 25 млн рублей, а задолженность составила 508,9 тыс. рублей», - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый полностью погасил задолженность.



Суд, рассмотрев материалы дела, решил прекратить уголовное преследование мужчины, но назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей. Если обвиняемый не выплатит штраф в установленный судом срок, уголовное дело в его отношении могут возобновить.