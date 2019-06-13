В Кадуе директора фирмы оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

13.06.2019 [Происшествия]

В Кадуе суд признал генерального директора организации, занимающейся ремонтом машин и оборудования, виновным в невыплате заработной платы. 

По данным следствия в 2016-2018 гг, гендиректор не произвёл в полном объёме расчёт с несколькими сотрудниками фирмы, уволенными ранее. 

«При этом, на счет общества поступило свыше 25 млн рублей, а задолженность составила 508,9 тыс. рублей», - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый полностью погасил задолженность. 

Суд, рассмотрев материалы дела, решил прекратить уголовное преследование мужчины, но назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей. Если обвиняемый не выплатит штраф в установленный судом срок, уголовное дело в его отношении могут возобновить.

Тэги: долги по зарплате

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