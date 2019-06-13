В Усть-Кубинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу к школе

13.06.2019 [Общество]

Прокуратура обязала администрацию Усть-Кубинского района отремонтировать дорогу, ведущую к школе в селе Устье. Раньше на ней не было даже тротуаров.

Проверка, выявившая серьезные нарушения федерального законодательства, была проведена в феврале 2019 года. Она показала, что участок дороги улицы Зеленая в селе Устье, ведущий к Усть-Кубинской средней общеобразовательной школе, не имеет тротуаров и не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Прокуратура пришла к выводу, что такое состояние проезжей части может угрожать жизни и здоровью детей, создает аварийные ситуации.

- Руководителю администрации района было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - собщает прокуратура Вологодской области.

В итоге в марте 2019 года районная администрация заключила контракт на ремонт дороги. В данный момент работы завершены. На улице Зеленой в Устье обустроили тротуары, переоложили водопропускные трубы, прочистили придорожную канаву, и заасфальтировали проезжую часть участка дороги, произвели отсыпку обочины.

Тэги: школа, дорога, ремонт

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