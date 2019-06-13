«Маячки спасения» установят на лесных дорогах в Вологодском районе

13.06.2019 [Общество]

В Вологодском районе на лесных дорогах установят «Маячки спасения». Это специальные таблички с информацией, которая поможет сориентироваться заблудившимся людям.

Проект реализует поисково-спасательный отряд Вологодской ГМХА — студенческое объединение выграло грант в 500 тысяч рублей на эти цели. Предполагается, что будет разработана карта, основанная на анализе имеющейся статистики по потерявшимся в лесах Вологодского района людях. На карте будут обозначены точки установки опознавательных знаков — стрелок.

— Это таблички с порядковым номером, названием ближайшего населенного пункта и расстоянием до него. Таблички установят на перекрестках лесных дорог, опушках, видимых и наиболее посещаемых линейных ориентирах. Установкой стрелок займется группа обученных волонтеров. Стрелки будут изготовлены из оцинкованной стали с ребрами жесткости, красного цвета с белым шрифтом, — сообщает пресс-служба ВГМХА.

Заблудившийся человек может сообщить по телефону 112 номер таблички и дождаться прибытия помощи или самостоятельно выйти в указанном направлении. 

Установить знаки волонтеры планируют в ноябре 2019 года.

Проект поддержан аварийно-спасательной службой Вологодской области.

Тэги: спасатели, студенты, ВГМХА, заблудились

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