Футболисты из Череповца обыграли ярославский «Шинник-м»

Футбольный клуб «Череповец» обыграл ярославский «Шинник-м». Матч 4 тура первенства России среди любительских команд III лиги, «Золотое кольцо» состоялся накануне в Ярославле.

ФК «Череповец» встречался с молодёжной командой местного «Шинника». Матч завершился со счёто 5:0 в пользу команды из города металлургов. Примечательно что все пять голов у череповчан забили разные футболисты.



Вологодские футболисты, «СДЮШОР-Вологда», принимали тверскую «СШОР-Волга». Вологжане открыли счёт на 4-й минуте матча, после гола Никиты Груздева. Спустя две минуты Максим Мешалкин увеличил преимущество хозяев. После перерыва команды обменялись забитыми голами, установив окончательный счёт 3:1 в пользу вологжан.



Таким образом после четырех туров клубы из Вологодской области занимают две первых строчки турнирной таблицы Первенства «Золотое кольцо». На первом ФК «Череповец», с 12-ю очками, на три очка меньше и вторая строчка у «СДЮШОР-Вологда». Следующий тур, в связи с тем что не четное количество команд, 9, череповчане пропускают, а «СДЮШОР-Вологда» 19 июня на выезде сыграют клубом «Агат» из Ярославской области.