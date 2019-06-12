Актер, режиссер Павел Полушкин: «Вологжане очень своеобычные люди. Они не похожи ни на кого»

Фото Московский Драматический театр им. С.Л. Штейна



Newsvo побеседовал с актером и режиссером Павлом Полушкиным. Павла Александровича в Вологде помнят и любят за те роли, которые он когда-то сыграл в местном ТЮЗе: Бобчинского-Добчинского в «Ревизоре», Гринева в «Капитанской дочке», Джима в «Острове сокровищ», Шута в «Короле Лире», поручика Ржевского в «Гусарской балладе» и многие-многие другие. Несколько лет назад Полушкин переехал в Москву, окончил режиссерский факультет в институте им. Б. В. Щукина и с 2012 года руководит Драматическим театром имени Сергея Штейна.

— Павел Александрович, какими судьбами в Вологде? Надолго?

— В этот раз на две недели. Приехал по приглашению Ирины Старостенко проводить интенсив по актерскому мастерству для вологодских подростков.

Фото из группы Летней творческой лаборатории в соцсети

— Как вы там в Москве? Какой у вас настрой?

— Настрой у меня… Да, хороший настрой, радостный. А куда деваться-то?! Какой может быть настрой? Бывает, что несчастье в семье, а ты выходишь и играешь комедию.

— В Вологде вас помнят и любят. А каким вам запомнился наш город?

— Вологда — это город, который я люблю. Но открылся он мне не сразу. Ведь город — это люди, а северяне более сдержанные, в отличие от людей южных. Я вырос на юге. Вологжане очень своеобычные люди. Они не похожи ни на кого. И вот эту самость я бы им пожелал сохранять. К примеру, на днях в общественном транспорте услышал разговор «Не тО-рО-пись! Не тО-рО-пись!» — это звучало так колоритно, по-вологодски!

Очень нежно отношусь к Вологде. Когда не поджимает время, я предпочту пройтись пешком. Причем не по дороге, а дворами. Есть о чем подумать. Здесь несуетливость такая… Я даже отдыхаю. Казалось бы, приехал работать, а отдыхаю от суеты, от совершенно другого ритма, который в меня входит, когда я в Москве.

— Часто ли сейчас бываете в Вологде?

— Как сказать? Если бы не оказия, то я бы не смог выбраться. Вот я приехал на две недели, но и сейчас приходится руководить театром в Москве на расстоянии. В Вологду я всегда рад приехать, побродить по улицам, повстречать знакомых, повспоминать былые времена, а они были действительно интересными, яркими и, как мне кажется, талантливыми. «Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно…» Это из Гёте.

Беседовала и записала Елена Петряева