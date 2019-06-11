Спортсмены из Вологодской области завоевали медали чемпионата Северо-Запада по легкой атлетике

Чемпионат и Первенство СЗФО по легкой атлетике прошли 7-9 июня в Смоленске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ярославской, Калининградской, Архангельской, Мурманской, Костромской, Псковской, Ивановской, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей.



Спортсмены отделения легкой атлетики спортивной школы МАУ "СК Череповец" показали высокие результаты и не раз поднимались на почетный пьедестал. На их счету 11 золотых, 4 бронзовых и 3 серебряных награды.

Среди юниоров до 23-х лет, и юношей и девушек до 18 лет вологжанка Юлия Логвинова (личный тренер Марина Кужукина) завоевала две золотых медали, одержав победы в беге на дистанциях 5000 и 1500 метров среди девушек.