Уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста Ивана Голунова, закрыли

11.06.2019 [Происшествия]

В МВД приняли решение прекратить уголовное преследование спецкорра «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Его опустят на свободу уже сегодня. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. 

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские, которые задержали журналиста, не уволены и не задержаны. Однако их отстранили от работы, объявил Колокольцев.

«Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — приводит РИА Новости слова министра.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, ему были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Репортёр сразу же заявил, что вещества ему подбросили и что уголовное дело связано с проводимыми им расследованиями о похоронном бизнесе. Он также подчёркивал, что на протяжении последнего времени ему не раз поступали угрозы. В рубрике «Обзор прессы» на нашем сайте опубликована статья Ивана «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок»

8 июля суд отправил репортёра под домашний арест. Дело вызвало небывалый общественный резонанс.  В поддержку спецкорра «Медузы» выступили тысячи коллег по всей стране. 10 июня РБК «Коммерсант» и «Ведомости» впервые вышли с одинаковой первой полосой: «Я/мы Иван Голунов».

По словам Владимира Познера, арест корреспондента «Медузы» — «плевок в лицо всех журналистов России».

Тэги: СМИ, свобода слова

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