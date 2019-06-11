Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Междунарожной конференции труда в Женеве заявил, что не исключает в будущем перехода на четырехдневную рабочую неделю.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

Медведев пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда», пишет ТАСС.

В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.