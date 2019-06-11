Все перевозчики пассажиров в Вологодской области должны получить лицензии до 29 июня

До 29 июня все перевозчики пассажиров Вологодской области должны получить специальные лицензии. По новым правилам, теперь под лицензирование попадает не только общественный транспорт, но и перевозки по заказам, организованные перевозки групп детей, перевозки для собственных нужд.

«В связи с новым законодательством всем владельцам автобусов, которые намерены осуществлять перевозки, до 29 июня нужно получить лицензию. Теперь это касается и тех перевозчиков, которые будут возить сотрудников на работу, школьников на мероприятия, – все транспортные средства, где 9 и более посадочных мест, должны получить лицензию», - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.

Исключение составляют автобусы пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военных автомобильных инспекций, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил, Росгвардии, полиции, следственных органов СК РФ.

В Вологодской области лицензированием пассажирских перевозок занимается территориальный отдел госавтодорнадзора по Вологодской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ТОГАДН по Вологодской области Северо-Восточного МУГАДН). Заявление на получение лицензии можно подать лично или в электронном виде в ТОГАДН по Вологодской области Северо-Восточного МУГАДН (160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, 1 этаж, каб. 109, тел. (8172) 54-56-95, E-mail: 35@svmugadn.ru, razreshenie@ugadn.vologda.ru). Госпошлина за выдачу лицензии составляет 7500 рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по данным на 10 июня 2019 года на территории региона подано 349 заявлений, получено 153 лицензии, 1258 транспортных средств включены в реестр.

За перевозку без лицензии следует административная ответственность: на граждан и должностных лиц в размере 50 тыс.рублей; на индивидуальных предпринимателей – 100 тыс. рублей; на юридических лиц – 400 тыс. рублей