Все перевозчики пассажиров в Вологодской области должны получить лицензии до 29 июня

11.06.2019 [Общество]

До 29 июня все перевозчики пассажиров Вологодской области должны получить специальные лицензии. По новым правилам, теперь под лицензирование попадает не только общественный транспорт, но и перевозки по заказам, организованные перевозки групп детей, перевозки для собственных нужд.

«В связи с новым законодательством всем владельцам автобусов, которые намерены осуществлять перевозки, до 29 июня нужно получить лицензию. Теперь это касается и тех перевозчиков, которые будут возить сотрудников на работу, школьников на мероприятия, – все транспортные средства, где 9 и более посадочных мест, должны получить лицензию», - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.

Исключение составляют автобусы пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военных автомобильных инспекций, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил, Росгвардии, полиции, следственных органов СК РФ.

В Вологодской области лицензированием пассажирских перевозок занимается территориальный отдел госавтодорнадзора по Вологодской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ТОГАДН по Вологодской области Северо-Восточного МУГАДН).  Заявление на получение лицензии можно подать лично или в электронном виде в ТОГАДН по Вологодской области Северо-Восточного МУГАДН (160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, 1 этаж, каб. 109, тел. (8172) 54-56-95, E-mail: 35@svmugadn.ru, razreshenie@ugadn.vologda.ru). Госпошлина за выдачу лицензии составляет 7500 рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, по данным на 10 июня 2019 года на территории региона подано 349 заявлений, получено 153 лицензии, 1258 транспортных средств включены в реестр.

За перевозку без  лицензии следует административная ответственность: на граждан и должностных лиц в размере 50 тыс.рублей; на индивидуальных предпринимателей – 100 тыс. рублей; на юридических лиц – 400 тыс. рублей

Тэги: пассажиры, лицензии

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