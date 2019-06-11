Две сотрудницы дома престарелых в Вашкинском районе похищали деньги с карт пенсионеров

В Вашкинском районе двух сотрудниц «Комплексного центра социального обслуживания населения» осудили за присвоение денег клиентов. Одной из них 30 лет, другой - 52 года.



Судом установлено, что 30-летняя заведующая отделением стационарного обслуживания для граждан пожилого возраста, вступила в сговор с 52-летней женщиной, исполнявшей в центре обязанности завхоза. Вместе они снимали деньги с банковских карт, принадлежащих одиноким пенсионерам, являющихся клиентами БУ СО ВО «КЦСОН Вашкинского района». Всего с 23 января по 28 апреля 2018 года женщинами таким образом было похищено 334 854 рубля 35 копеек.

Вашкинский районный суд признал заведующую отделением виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), завхоза - в пособничестве в совершении присвоения (ч. 5 ст. 33, ч.3 ст.160 УК РФ). На суде обе они свою вину признали полностью и заявили, что раскаиваются.



В итоге 30-летней фигурантке было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, 52-летней – в виде 2 лет лишения свободы условно, обеим – с испытательным сроком 2 года.

С учетом сумм, возмещенных в ходе предварительного следствия, с них в солидарном порядке в пользу потерпевших взысканы денежные средства в общей сумме 164 853 рубля 35 копеек.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.