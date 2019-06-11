Вологодские коммунисты обратились в полицию из-за фейковых сообщений о полученных ими премиях

Вологодские коммунисты требуют привлечь к ответственности за клевету изготовителей и распространителей фейкового протокола заседания областного отделения КПРФ, в котором говорилось о назначении премий секретарю обкома Александру Морозову и некоторым другим членам партии.

Первоначально скриншоты «документа» появились в группе «Националист Гужев — народный политик», они были выложены 3 июня. Автор публикации утверждал, что в его распоряжении оказался протокол заседания Бюро Комитета Вологодского областного отделения КПРФ от 22 декабря 2018 года. В нем говорилось, что партия выделила деньги пабликам «Вологодская правда» (300 тысяч рублей), «Большой брат» (250 тысяч рублей), «Неттач» — 50 тысяч рублей.

Скриншот из группы Гужева - vk.com/public161335413

— Никаких денежных средств, в указанной сумме или какой-либо другой, я не получал. Мне даже удивительно, откуда это вообще взялось, — рассказал Newsvo администратор «Неттача» Сергей Городишенин.

Кроме того, в «протоколе» была информация о назначении премии в 150 тысяч рублей первому секретарю Вологодского обкома КПРФ Александру Морозову, а членам партии Михаилу Селину, Алексею Кощееву, Николаю Жаравину, Алексею Голику, Игорю Яровому и Олегу Савельеву — по 100 тысяч рублей.

Скриншот из группы Гужева - vk.com/public161335413

Позднее эту публикацию Сергея Гужева о премиях распространили в «Онлайн Вологде» и во многих районных пабликах.

В вологодском отделении КПРФ утверждают, что опубликованный протокол — поддельный, и приводят ряд доказательств. Так, например, никакого заседания бюро 22 декабря 2018 года, в выходной день, у них не было.

— Мы вообще собираемся в рабочие дни. За редким исключением, когда проходят областные пленумы и конференции, тогда мы совмещаем. Конференции не было в этот день, — пояснил Newsvo первый секретарь Вологодского обкома КПРФ Александр Морозов.

Есть в протоколе и другие «ляпы»: указанный в документе Владимир Черепанов не является членом бюро с июня 2018 года. В региональном отделении КПРФ всего один первый секретарь областного комитета и три секретаря, а в протоколе указано семь секретарей. В шапке поддельного протокола использован шрифт из бланка образца 2017 года, в 2018 году, как отмечают в партии, использовались бланки с другим шрифтом.

Слева протокол, опубликованный Сергеем Гужевым, справа реальный документ регионального отделения КПРФ из группы "Вологодская правда"

— «Большой Брат» и «Неттач» не могли получать финансирование из бюджета партии даже в теории — это грубейшее нарушение действующего законодательства. Как мы можем, допустим, вам или «Красному Северу» платить деньги за что-то, не заключая договоров? — пояснил Newsvo Александр Морозов.

Премий, указанных в протоколе, коммунисты также не получали. По словам первого секретаря Вологодского обкома КПРФ, даже если бы он или его коллеги-депутаты ЗСО Михаил Селин и Алексей Голик взяли бы эти деньги, они должны бы были задекларировать их в качестве доходов в декларации. Эти данных ни в их декларациях, ни в бухгалтерских документах партии нет.

По словам Александра Морозова, несколько заявлений с требованием вычислить и привлечь к ответственности за клевету авторов и распространителей поддельного протокола, в полицию членами партии уже написаны.