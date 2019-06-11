Череповчанину, утилизировавшему арестованную приставами «Газель», грозит уголовная ответственность

11.06.2019 [Общество]

На жителя Череповца завели уголовное дело из-за того, что он отправил на утилизацию арестованнную приставами «Газель». 

Мужчина длительное время уклонялся от уплаты налогов, накопив долг в 200 тысяч рублей. Судебные приставы во время совместного рейда с ГИБДД остановили принадлежавший неплательщику автомобиль марки «Газель». Автомобиль арестовали, а ответственным за хранение имущества назначили самого должника. В присутствии понятых его предупредили об уголовной ответственности «по ст. 312 УК РФ в случае растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи арестованного имущества.» 

Во время очередной проверки сохранности арестованного имущества сотрудники ведомства установили, что машины у должника больше нет. 

«Оказалось, что череповчанин внимательно выслушал судебных приставов, однако сделал неправильные выводы. С целью не платить в дальнейшем транспортный налог, мужчина сдал автомобиль в утилизацию», — сообщает УФССП по Вологодской области. 

Череповчанин не учёл, что в отношении его машины вынесен запрет на право регистрационных действий: он не смог снять авто с учета в ГИБДД.  Кроме того, деньги, вырученные от утилизации, житель города металлургов потратил на свои нужды, не погашая долг по налогам. 

Приставы отмечают, что своими действиями должник сам «загнал себя в угол». Поскольку утилизированный автомобиль не снят с регистрационного учета, транспортный налог продолжает начисляться, а за утилизацию арестованного имущества мужчине грозит уголовная ответственность.

Тэги: судебные приставы

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