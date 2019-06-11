В Вологде заключенных следственного изолятора №2 кормили просроченными продуктами

Прокуратура обнаружила нарушения при организации питания в следственном изоляторе №2 на улице Трудовой в Вологде. Проверка была проведена первым заместителем прокурора области Алексеем Васильковым 8 июня.

- Неудовлетворительное состояние законности установлено в сфере реализации режимных требований. Грубые нарушения допущены при организации питания содержащихся в СИЗО лиц (при приготовлении пищи используется неочищенный инвентарь, продукты с истекшими сроками годности, в том числе хранящиеся с нарушением температурного режима (рыба, молоко и др.), - сообщает прокуратура Вологодской области.

В ходе проверки, проводившейся во внерабочее время, сотрудники прокуратуры провели обход режимных корпусов и коммунально-бытовых объектов следственного изолятора, опросили лиц, содержащихся под стражей, а также организован личный прием спецконтингента, в ходе которого приняты жалобы.

По фактам выявленных нарушений закона будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Ряд нарушений устранен непосредственно в ходе проверки.