32-летний житель Кичменгско-Городецкого района погиб под колесами трактора
11.06.2019 [Происшествия]
В Кичменгском Городке на 53-летнего тракториста завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 26 апреля в деревне Шелыгино Кичменгско-Городецкого района.
В тот день тракторист местного предприятия, управляя сельхозмашиной на базе трактора «Беларусь», грузил сено в рулонах из ангара в телегу.
- Во время указанных работ водитель совершил наезд на 32-летнего местного жителя. От причиненной травмы пострадавший в тот же день скончался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Сейчас следствие выясняет, как погибший оказался в зоне движения трактора, а также соблюдалась ли на предприятим техника безопасности на предприятии.