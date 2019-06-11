32-летний житель Кичменгско-Городецкого района погиб под колесами трактора

11.06.2019 [Происшествия]

В Кичменгском Городке на 53-летнего тракториста завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 26 апреля в деревне Шелыгино Кичменгско-Городецкого района.

В тот день тракторист местного предприятия, управляя сельхозмашиной на базе трактора «Беларусь», грузил сено в рулонах из ангара в телегу.

- Во время указанных работ водитель совершил наезд на 32-летнего местного жителя. От причиненной травмы пострадавший в тот же день скончался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас следствие выясняет, как погибший оказался в зоне движения трактора, а также соблюдалась ли на предприятим техника безопасности на предприятии.

Тэги: сено, смерть по неосторожности

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