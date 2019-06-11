Экс-начальника спасательного центра в Вытегре осудили за злоупотребление должностными полномочиями

11.06.2019 [Происшествия]

Экс-начальник арктического спасательного учебно-научного центра в Вытегре фиктивно оформил на работу трех знакомых егерей и незаконно выплатил им за несколько лет около 4 млн рублей заработной платы. За злоупотребление полномочиями мужчину первоначально приговорили к году лишения свободы условно, позднее при рассмотрении жалобы в областном суде этот срок был сокращен до полугода.

Как следует из материалов дела, Александр Лабардин в 2010 году принял на работу в центр трех мужчин, заведомо зная, что они трудятся в местном охотничьем хозяйстве. Следующие семь лет они числились в штате сотрудников центра и получали зарплату, при этом фактически там не работали. Следствие пришло к выводу, что таким образом руководитель АСУНЦ «Вытегра» благодарил егерей за то, что они оказывали ему и его знакомым услуги по организации охоты на территории района (выдавали лицензии по льготным ценам, оформляли их на себя).

Вытегорский районный суд руководителя центра признал виновным по статье ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и назначил ему наказание по каждому эпизоду (злоупотребление полномочиями с 26 апреля 2010 года до 31 декабря 2014 года и с 31 декабря 2014 года по июнь 2017 года) в виде шести месяцев лишения свободы условно.

Позднее, при пересмотре в областном суде, одно уголовное дело разделили на два: злоупотребление должностными полномочиями с 26 апреля 2010 года до 31 декабря 2014 года и злоупотребление с 31 декабря 2014 года по июнь 2017 года. По первому уголовному делу Александр Лабардин был амнистирован в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. По решению Вологодского областного суда, экс-начальник центра считается осужденным по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в период с 31 декабря 2014 года по июнь 2017 года) к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.

Позднее МЧС вышло с иском о возмещении причиненного преступлением ущерба в Вытегорский районный суд.

- Потерпевшим по указанному уголовному делу признано МЧС России, имущественный ущерб определен в размере 4 072 464 рублей 55 копеек. Указывая на полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб Лабардина как руководителя организации, МЧС России просило взыскать с Лабардина причиненный имущественный ущерб, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд посчитал доказанным факт причинения истцу ущерба и обязал экс-начальника центра выплатить МЧС 4 072 464 рублей 55 копеек. 

Тэги: злоупотребление полномочиями

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