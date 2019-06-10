Лжегазовики украли у 95-летней череповчанки 200 тысяч рублей

10.06.2019 [Происшествия]

Пенсионерка из Череповца обнаружила пропажу 200 тысяч рублей после ухода гостей, представившихся сотрудниками газовой службы. 

95-летняя женщина сама впустила в квартиру неизвестных в гражданской одежде. Пенсионерке они представились сотрудниками газовой службы, но удостоверений не предъявили. «Газовики» прошли на кухню и стали оживленно вести диалог с хозяйкой квартиры, при этом осматривали конфорки на газовой плите. После проведения необходимых «работ» незнакомцы поспешно ушли, сообщает УМВД по Череповцу. 

Спустя 3 часа пенсионерка зашла к себе в комнату, увидела, что вещи лежат не на своих местах, обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию 

УМВД по г. Череповцу напоминает, что жертвами мошенников в основном становятся пожилые люди. Пользуясь их доверчивостью, преступники, представляясь сотрудниками ремонтных, социальных служб или благотворительных фондов, вводят в заблуждение людей и завладевают их денежными средствами. 

Существует несколько простых рекомендаций, чтобы избежать подобных случаев: 

1) Не нужно открывать дверь незнакомцам 

2) Не стоит впускать в квартиру сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если Вы их не вызывали 

3) Узнайте телефонный номер организации и спросите направляли ли в Ваш адрес сотрудника той или иной службы 

4) Если Вы все же впустили незнакомца, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не зашел следом. 

5) Предупредите своих престарелых родственников о подобных случаях

Тэги: мошенники, лжегазовики

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