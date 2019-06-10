Лжегазовики украли у 95-летней череповчанки 200 тысяч рублей

Пенсионерка из Череповца обнаружила пропажу 200 тысяч рублей после ухода гостей, представившихся сотрудниками газовой службы.



95-летняя женщина сама впустила в квартиру неизвестных в гражданской одежде. Пенсионерке они представились сотрудниками газовой службы, но удостоверений не предъявили. «Газовики» прошли на кухню и стали оживленно вести диалог с хозяйкой квартиры, при этом осматривали конфорки на газовой плите. После проведения необходимых «работ» незнакомцы поспешно ушли, сообщает УМВД по Череповцу.



Спустя 3 часа пенсионерка зашла к себе в комнату, увидела, что вещи лежат не на своих местах, обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию



УМВД по г. Череповцу напоминает, что жертвами мошенников в основном становятся пожилые люди. Пользуясь их доверчивостью, преступники, представляясь сотрудниками ремонтных, социальных служб или благотворительных фондов, вводят в заблуждение людей и завладевают их денежными средствами.



Существует несколько простых рекомендаций, чтобы избежать подобных случаев:



1) Не нужно открывать дверь незнакомцам



2) Не стоит впускать в квартиру сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если Вы их не вызывали



3) Узнайте телефонный номер организации и спросите направляли ли в Ваш адрес сотрудника той или иной службы



4) Если Вы все же впустили незнакомца, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не зашел следом.



5) Предупредите своих престарелых родственников о подобных случаях