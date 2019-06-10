В Вологде будут судить водителя автобуса №1, устроившего ДТП с КамАЗом

В Вологде будут судить водителя автобуса № 1, который нарушил правила дорожного движения и врезался в КамАЗ. В результате ДТП пострадали два пассажира «единицы».

Инцидент произошел 22 ноября прошлого года на Советском проспекте. Водитель автобуса МАЗ, двигаясь по маршруту № 1 к микрорайону Лоста, обнаружил на своей полосе КамАЗ, остановившийся на светофоре.

- Водитель автобуса в нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ, учитывая состояние дорожного покрытия, заблаговременно не снизил скорость движения управляемого им автобуса, и в районе дома № 40 по улице Пионерской допустил столкновение автобуса с вышеуказанным транспортным средством. В результате ДТП двое пассажиров автобуса получили телесные повреждения, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В данный момент его материалы переданы в суд.