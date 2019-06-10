Череповчане Павел и Петр Беляевы стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо

10.06.2019 [Спорт]

Спортсмены Павел и Петр Беляевы из Череповца завоевали медали всероссийских соревнований по дзюдо. Турнир завершился накануне в Выборге Ленинградской области. На протяжении трех дней выявляли сильнейших среди спортсменов из 14 регионов России.

Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца Павел и Пётр Беляевы, под руководством тренера отделения дзюдо, Андрея Орлова.  В весовой категории до 66 кг победу одержал Пётр Беляев, к золотой медали прибавив ещё и звание мастера спорта России. А в категории до 60 кг. его брат, Павел, стал бронзовым призером.

Соревнования включены в Единый календарный план официальных спортивных мероприятий Минспорта России и Федерации дзюдо России и проводились в статусе официальных Всероссийских соревнований по дзюдо. Победители соревнований получили право на присвоение звания «Мастер спорта России», а также завоевали путевки на чемпионат России 2019 года в г. Назрань (Ингушетия). 
 

Тэги: дзюдо

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