Череповчане Павел и Петр Беляевы стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо

Спортсмены Павел и Петр Беляевы из Череповца завоевали медали всероссийских соревнований по дзюдо. Турнир завершился накануне в Выборге Ленинградской области. На протяжении трех дней выявляли сильнейших среди спортсменов из 14 регионов России.

Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца Павел и Пётр Беляевы, под руководством тренера отделения дзюдо, Андрея Орлова. В весовой категории до 66 кг победу одержал Пётр Беляев, к золотой медали прибавив ещё и звание мастера спорта России. А в категории до 60 кг. его брат, Павел, стал бронзовым призером.



Соревнования включены в Единый календарный план официальных спортивных мероприятий Минспорта России и Федерации дзюдо России и проводились в статусе официальных Всероссийских соревнований по дзюдо. Победители соревнований получили право на присвоение звания «Мастер спорта России», а также завоевали путевки на чемпионат России 2019 года в г. Назрань (Ингушетия).

