Скончался первый ректор вологодского политеха Александр Шичков

Ушел из жизни первый ректор Вологодского политехнического института (ныне ВоГУ) Александр Шичков. Ученый скончался 7 июня на 86-ом году жизни.

Александр Шичков - заслуженный деятель науки и техники, доктор технических и экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления инновациями и организации производства Вологодского государственного университета, первый ректор вуза (с 1975 по 1987 возглавлял политехнический институт), академик Международной и Российской инженерных академий, академик Международной академии теории и практики организации производства.

Гражданская панихида состоится 11 июня с 10 утра в Вологодском государственном университете по адресу: Вологда, ул. Ленина, 15, большой актовый зал. Отпевание – с 11.30 в храме Александра Невского на Кремлевской площади. Александр Николаевич будет похоронен на Пошехонском кладбище Вологды, сообщает сайт ВоГУ.