Фестиваль уличной культуры «Ночное ПРОМО» пройдет в Вологде 15 июня

10.06.2019 [Спорт]

Фестиваль уличной культуры «Ночное ПРОМО» пройдёт на площади Революции в Вологдек 15 июня. Его проводит Центр развития уличных видов спорта Вологды в рамках проекта «Дыхание улиц». 

В программе фестиваля заявлены соревнования по стритболу (с денежным призом в 10 тысяч рублей), уличному футболу, киберспорту, а также показательные выступления по уличным танцам, самокатингу и другим дисциплинам. 

Спортсменам, желающим принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку в группе Центра развития уличных видов спорта Вологды ВКонтакте. Там же можно найти полную программу фестиваля. 

Начало фестиваля заявлено на 19.00 и, по словам организаторов, он завершится до 23 часов. Как пояснили корреспонденту Newsvo, несовершеннолетним спортсменам (до 16 лет) и зрителям, если они хотят остаться после 22 часов, стоит прийти на соревнования с родителями. 

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях дети в возрасте до 16 лет не должны находиться на улице и в общественных местах после 22 часов. Подростки до 18 лет могут гулять на час дольше. 

В случае нарушения закона на подростков будет составлен протокол, который направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям нарушителей может быть выписан штраф от тысячи до 3 тысяч рублей.

Тэги: уличные виды спорта

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