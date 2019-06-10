Письмо в защиту арестованного вологодского журналиста Алексея Сизова направили в Генпрокуратуру

10.06.2019 [Общество]

Журналисты ряда вологодских СМИ направили открытое письмо в Генпрокуратуру и следственный комитет РФ из-за ареста сотрудника информационного агентства «СеверИнформ» Алексея Сизова. Его обвиняют в совершении  преступления по 132 статье УК РФ, однако коллеги и семья считают, что мужчина не виновен.

Алексея Сизова задержали и поместили в следственный изолятор 15 мая. Вологодские журналисты требуют объективного и честного расследования дела, возбужденного в отношении их коллеги.

«У нас есть основания полагать, что выдвинутые против него чудовищные обвинения - следствие его длительного конфликта с бывшей супругой. На протяжении нескольких лет она инициировала в адрес Алексея более двух десятков судебных разбирательств, большинство из которых проиграла. Ее последнее заявление в адрес Алексея Сизова, в результате которого он оказался в СИЗО, видится нам как попытка сведения личных счетов , носит оттенок мести ему и его семье», - говорится в открытом письме (ред. - полный текст письма в галерее под новостью)

В письме сообщается, что перед задержанием мужчине запретили воспользоваться телефоном, чтобы вызвать адвоката для участия в следственных действиях. Кроме этого, как отмечают авторы письма, «поданные в рамках предварительного следствия ходатайства Алексея о проведении дополнительных следственных действий по делу в соответствии с УК РФ рассмотрены не были».

Нынешняя супруга Алексея находится на девятом месяце беременности. Ей не удается получить свидание с мужем со дня его задержания.

«Мы требуем объективного и честного расследования всех обстоятельств дела Алексея Сизова. Мы требуем скорейшей выдачи разрешения супруге Алексея на свидание с мужем. Мы намерены самым тщательным образом следить за ходом следствия. Всю известную нам информацию, которую можно публиковать в рамках действующего законодательства, мы сделаем публичной.  Мы будем защищать своего коллегу всеми доступными способами.  Мы также призываем наших коллег из городских, областных и районных СМИ выступить в поддержку Алексея Сизова», - заключено в письме.

Под открытым письмом подписалось 17 вологодских журналистов, среди них сотрудники газет «Премьер», «Наша Вологда», «Хронометр», «АиФ – Вологодская область», сайта «Город Во» и сетевого издания Newsvo.

Тэги: журналисты, обвинения

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