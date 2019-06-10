Суд обязал школу в Кичменгском Городке установить новый забор

Суд обязал «Первомайскую среднюю школу» в Кичменгском Городке установить возле своего здания ограждение, соответствующее требованиям безопасности. В данный момент вокруг образовательного учреждения деревянный забор, который местами сломан. Прокуратура вышла в суд с иском о его замене.



«Территория школы имеет деревянное ограждение с не запирающимися воротами и калитками, целостность которого местами нарушена, по территории школы, по стадиону осуществляется постоянное круглосуточное перемещение посторонних лиц», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как отметил суд, это «…может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в первую очередь учащихся».



Согласно решению районного суда, новое ограждение территории школы должно появиться до 1 ноября 2019 года.



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.