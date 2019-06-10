В Вологде осенью стартуют интерактивные экскурсии в микрорайонах города

10.06.2019 [Общество]

В Вологде запустят интерактивные экскурсии по микрорайонам города. Ассоциация ТОСов выиграла президентский грант на реализацию этого проекта.

 
Как ранее сообщал Newsvo, идея организовать интерактивные экскурсии в микрорайонах города «Мы – вологжане» возникла у вологжанина Михаила Глазова. В реализации проекта мужчине взялась помогать ассоциация ТОС города Вологды. В частности активисты ассоциации направили заявку на получение президентского гранта под проект экскурсий. 


- Идея проекта состоит в том, чтобы расширить знания вологжан о своем городе, сместив «экскурсионный акцент» в сторону от его центра – к микрорайонам. Центральная часть города, как правило, хорошо охвачена экскурсиями, все знают открыточные виды Вологды. Однако в областной столице есть еще много интересных мест. Это, например, Фрязиново, Ковыринский сад, - рассказал Михаил Глазов Newsvo в феврале этого года. 


Уже в конце мая этого года ассоциация ТОС города Вологды была признана победителем в конкурсе президентских грантов и получила грант на реализацию проекта «Интерактивные экскурсии в микрорайонах города «Мы-вологжане». 

Сейчас вдохновителю проекта и его помощникам предстоит придумать экскурсионные направления, решить все организационные вопросы. Запустить экскурсии планируется осенью этого года.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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