В Вологде осенью стартуют интерактивные экскурсии в микрорайонах города

В Вологде запустят интерактивные экскурсии по микрорайонам города. Ассоциация ТОСов выиграла президентский грант на реализацию этого проекта.



Как ранее сообщал Newsvo, идея организовать интерактивные экскурсии в микрорайонах города «Мы – вологжане» возникла у вологжанина Михаила Глазова. В реализации проекта мужчине взялась помогать ассоциация ТОС города Вологды. В частности активисты ассоциации направили заявку на получение президентского гранта под проект экскурсий.



- Идея проекта состоит в том, чтобы расширить знания вологжан о своем городе, сместив «экскурсионный акцент» в сторону от его центра – к микрорайонам. Центральная часть города, как правило, хорошо охвачена экскурсиями, все знают открыточные виды Вологды. Однако в областной столице есть еще много интересных мест. Это, например, Фрязиново, Ковыринский сад, - рассказал Михаил Глазов Newsvo в феврале этого года.



Уже в конце мая этого года ассоциация ТОС города Вологды была признана победителем в конкурсе президентских грантов и получила грант на реализацию проекта «Интерактивные экскурсии в микрорайонах города «Мы-вологжане».



Сейчас вдохновителю проекта и его помощникам предстоит придумать экскурсионные направления, решить все организационные вопросы. Запустить экскурсии планируется осенью этого года.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.