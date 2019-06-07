Администрация Кадуя задолжала 250 тысяч рублей по госконтракту о содержании кладбищ и памятников в поселке

В Кадуе руководителя администрации поселка оштрафовали из-за вовремя не оплаченного муниципального контракта. О нарушении прав предприятия, оказывавшего услуги, узнала прокуратура: руководитель фирмы обратился туда за помощью.

- Установлено, что администрация муниципального образования поселка Кадуй не оплатила исполненный ООО «Магнит» муниципальный контракт, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Как пояснили Newsvo в областной прокуратуре, в прошлом году администрация Кадуя заключила с ООО «Магнит» контракт на выполнение работ по содержанию кладбищ, братских могил, памятников на территории поселка. До конца прошлого года фирма выполняла взятые на себя обязательства, но оговоренные в документах 250 тысяч рублей так и не получила.

- По данному факту прокуратура незамедлительно внесла руководителю администрации муниципального образования представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к погашению имеющейся задолженности, - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, руководителя администрации поселка признали виновным по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении госзакупок), по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде штрафа.