50 новых спортобъектов обещают построить в Вологодской области в ближайшие четыре года

07.06.2019 [Общество]

50 новых спортивных объектов обещают построить в Вологодской области в ближайшие четыре года. Соглашение об этом подписали правительство Вологодской области и Министерство спорта России на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Соглашение с Министерством спорта подразумевает федеральное софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов на территории области. Речь идет о более чем 440 миллионах рублей только по линии ведомства. Мы соинвестируем более двух миллиардов рублей. Таким образом, за четыре года в регионе появится порядка 50 новых спортивных объектов – бассейны, ФОКи, искусственные футбольные поля, хоккейные корты, ледовые дворцы, пришкольные стадионы», - рассказывает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Среди объектов, которые появятся в регионе в ближайшие годы, - плавательный бассейн и футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом на стадионе «Витязь» в Вологде, аналогичное футбольное поле на стадионе «Металлург» в Череповце, ФОК открытого типа в деревне Карпово Череповецкого района, 21 площадка ГТО, крытый каток с искусственным льдом в Вологде.

Также губернатора подчеркнул, что в настоящее время в Министерстве спорта РФ находятся на рассмотрении документы о присвоении спортивной школе «Витязь» статуса школы олимпийского резерва.

Предусматривает соглашение и дополнительную поддержку федеральным ведомством развития базовых видов спорта на Вологодской области. За последние четыре года количество базовых видов в регионе удалось увеличить с трех в 2015 году до 16 в 2018 году. В этот список вошли: баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), спорт слепых, полиатлон, футбол, легкая атлетика, дзюдо и бокс, спортивное ориентирование.

Напомним, признание вида спорта базовым позволяет увеличить финансирование, в том числе и за счет средств федерального бюджета.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: спорт, финансирование, Петербургский экономический форум

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