В Тотьме отремонтируют Музей церковной старины, располагающийся в храме Успения Пресвятой Богородицы. Около 300 тысяч рублей на проведение работ выделили из районного бюджета в рамках программы капремонтов.

- Работы уже практически закончены, отремонтирована входная группа музея, алтарное помещение и выставочный зал. На время проведения работ был ограничен доступ на колокольню храма, к двадцатым числам июня объект показа полностью начнёт функционировать, - сообщает сайт администрации Тотемского района.

Работы выполняет фирма «Тотьмареставрация».

Как отмечают в администрации района, Музей церковной старины - одно из наиболее популярных мест посещения туристов и жителей района в Тотьме. В его экспозиции представлены памятники северорусской иконописи, образцы деревянной храмовой скульптуры, мелкая пластика из меди и дерева, а также предметы церковной утвари.