В областной библиотеке вологжанам помогут найти информацию о пропавших на войне родных

13 июня в Вологодской областной библиотеке будет работать общественная приёмная всероссийской акции «Судьба солдата». Сотрудники библиотеки и волонтеры поискового отряда «Путь воина» помогут вологжанам найти информацию об их родственниках - участниках Великой Отечественной войны.

- При помощи электронных баз данных «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Саксонский мемориал» и книжных источников специалисты помогут найти информацию о боевом пути воинов, месте гибели, месте захоронения, о без вести пропавших во время Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится в канун Дня памяти и скорби, - сообщает пресс-служба областной библиотеки.

Волонтеры будут работать с 11 до 18 часов в зале каталогов областной научной библиотеки (ул. М. Ульяновой, 1; 3 этаж). Услуги оказываются бесплатно.