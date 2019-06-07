Жители Вологодской области задолжали миллиард по коммунальным платежам

Жители Вологодской области задолжали по коммунальным платежам более миллиарда рублей. Суммы задолженностей разные – от нескольких десятков рублей до миллиона.

Для взыскания задолженности приставы регулярно проводят рейды по квартирам неплательщиков. В рамках одного из последних в Вологде было проверено около 10 адресов, общая сумма долгов по коммуналке этих вологжан составляет более 140 тысяч рублей.

- Большинство должников находились дома, у них проверено имущественное положение, произведены аресты мебели и бытовой техники. Не застав хозяйку квартиры по ул. Карла Маркса, судебный пристав связался с гражданкой по телефону. В рамках разговора дама заявила, что денег на погашение долга нет и, при этом, пояснила, что в настоящее время в квартире не проживает, поскольку в жилом помещении идет ремонт, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Жители дома по улице Горького, получив бесплатно несколько лет назад жилые помещения в пользование, также не считают нужным своевременно платить по квитанциям. По адресам, где приставам не удалось застать должников даже ранним утром, были оставлены извещения с требованием о явке на прием.