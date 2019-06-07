В Вологде в рамках ремонта улицы Гагарина приведут в порядок тротуары

07.06.2019 [Общество]

В рамках ремонта улицы Гагарина в Вологде будут сделаны тротуары на отрезке улицы Гагарина от Петина до Окружного шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы ведет компания «Дорсервис».

Специалистам также предстоит полностью обновить 2,2 км дорожного полотна. В настоящее время выполнена посыпка тротуаров щебнем на 70%, это около 2 тыс. кв. метров. В дальнейшем будет произведена укладка асфальта.

На проезжей части дорожники установили 70% бортового камня, произвели фрезерование проезжей части. Также начали укладку выравнивающего слоя асфальта, эта работа выполнена на 20%. 

«Специалисты производят работы параллельно. Кто-то занимается работами на тротуарах, кто-то на проезжей части. Кроме того, мы обновим все остановочные карманы, отремонтируем парковки, а также добавим несколько дополнительных мест для остановки и стоянки автомобилей. Работы ведутся круглосуточно и без выходных дней. Ремонт непосредственно проезжей части ведется в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению транспорта», — прокомментировал директор компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

Добавим, в настоящее время работы ведутся еще на четырех улицах — Пролетарской, Карла Маркса, Северной и Предтеченской. Последние три ремонтирует компания «Магистраль».

На Предтеченской выполнено фрезерование. Далее дорожники временно уступят место сотрудникам «Вологдагорводоканала», которым предстоит поменять водовод длиной более километра.

Улицу Северную на данный момент обновляют на участке от Дальней до Карла Маркса. На следующий отрезок, до моста 800-летия, техника зайдет после того, как специалисты «Водоканала завершат перекладку труб.

Работы на улице Карла Маркса планируется завершить к концу июня. В настоящий момент рабочим осталось уложить верхний слой асфальта, привести покрытие газонов в порядок и убрать строительный мусор.

Тэги: ремонт дорог

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина
В Череповце предпринимателя обязали снести установленную за его счет детскую площадку
Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина
На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Тариф на вывоз мусора в Вологодской области снизят со 140 до 119 рублей за человека
Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением
В Вологодской области возродят два мужских монастыря
Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве
04.06.2019 [Общество]

Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве

2758
3
05.06.2019 [Общество]

На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский

4102
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме отремонтируют Музей церковной старины
В областной библиотеке вологжанам помогут найти информацию о пропавших на войне родных
Жители Вологодской области задолжали миллиард по коммунальным платежам
В Вологде в рамках ремонта улицы Гагарина приведут в порядок тротуары
В Вологодской области разработают приложение о форумах, выставках и фестивалях региона
Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети
45 литров контрафактного алкоголя изъяли у водителя фуры в Череповце
 


07.06.2019 [Общество]

Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети

1408
0
07.06.2019 [БлогоVO]

Не Столица ты мне больше

368
0
07.06.2019 [Обзор Прессы]

И смех, и слезы: уссурийцы троллят местную власть

425
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика