В Вологде в рамках ремонта улицы Гагарина приведут в порядок тротуары

В рамках ремонта улицы Гагарина в Вологде будут сделаны тротуары на отрезке улицы Гагарина от Петина до Окружного шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы ведет компания «Дорсервис».



Специалистам также предстоит полностью обновить 2,2 км дорожного полотна. В настоящее время выполнена посыпка тротуаров щебнем на 70%, это около 2 тыс. кв. метров. В дальнейшем будет произведена укладка асфальта.

На проезжей части дорожники установили 70% бортового камня, произвели фрезерование проезжей части. Также начали укладку выравнивающего слоя асфальта, эта работа выполнена на 20%.

«Специалисты производят работы параллельно. Кто-то занимается работами на тротуарах, кто-то на проезжей части. Кроме того, мы обновим все остановочные карманы, отремонтируем парковки, а также добавим несколько дополнительных мест для остановки и стоянки автомобилей. Работы ведутся круглосуточно и без выходных дней. Ремонт непосредственно проезжей части ведется в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению транспорта», — прокомментировал директор компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

Добавим, в настоящее время работы ведутся еще на четырех улицах — Пролетарской, Карла Маркса, Северной и Предтеченской. Последние три ремонтирует компания «Магистраль».



На Предтеченской выполнено фрезерование. Далее дорожники временно уступят место сотрудникам «Вологдагорводоканала», которым предстоит поменять водовод длиной более километра.



Улицу Северную на данный момент обновляют на участке от Дальней до Карла Маркса. На следующий отрезок, до моста 800-летия, техника зайдет после того, как специалисты «Водоканала завершат перекладку труб.



Работы на улице Карла Маркса планируется завершить к концу июня. В настоящий момент рабочим осталось уложить верхний слой асфальта, привести покрытие газонов в порядок и убрать строительный мусор.