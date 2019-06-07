В Вологодской области разработают приложение о форумах, выставках и фестивалях региона

В Вологодской области разработают приложение для смартфонов, в котором будет информация о крупных форумах, выставках и фестивалях региона. Соответствующее соглашение подписали правительство области и Фонд развития интернет-инициатив в рамках Питерского экономического форума.

- Коллег заинтересовала наша система - электронное «ЭКСПО Вологодчины». Это программный продукт, в котором будет представлена информация по всем мероприятиям, которые проходят в нашем регионе. Не только региональным, но и муниципальным, - рассказал замгубернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - Из крупных мероприятий это такие деловые форумы, как Российский лес, Молочный форум, Форум МСП. Но наша главная задача - показать вологжанам и гостям нашу Вологодчину как регион, насыщенный событийными мероприятиями; создать такой продукт, который позволит узнать, что, когда и где происходит, и даже построить маршрут».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках соглашения Фонд и правительство Вологодской области «будут совместно реализовывать интернет-проекты в сфере цифровых технологий, проводить совместные мероприятия, направленные на поиск, привлечение и развитие ИТ-проектов, будут развивать наиболее востребованные стартапы».

Фонд развития интернет-инициатив – организация, задачей которой стало создание инфраструктуры для обеспечения экспертной и финансовой поддержки интернет-предпринимательства в России.

В августе 2017 года Newsvo сообщал, что в Вологодской области создали корпоративный портал органов исполнительной государственной власти с использованием «облачных» технологий. Он позволил работникам регионального правительства быстрее получать доступ к документации, почте, деловой переписке и обращениям граждан, кроме того, портал предполагает собственный региональный «мессенджер» для чиновников (прим. редакции - программа для обмена сообщениями).