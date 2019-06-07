В Вологде в автобусе №8 на повороте оторвалось от пола пассажирское сиденье

07.06.2019 [Происшествия]
В Вологде в автобусе №8 на повороте оторвалось от пола пассажирское сиденье

В автобусе №8 в Вологде во время движения на повороте отсоединилось от пола пассажирское сиденье, пострадала 80-летняя женщина. Инцидент произошел накануне в 10.25 на улице Клубова.

Автобус «Олимп», двигавшийся по маршруту № 8  (обслуживается «ПАТП-1»), начал поворачивать в сторону улицы Рыбной. В этот момент отсоединилось сиденье правого ряда, упала пассажирка. 80-летняя вологжанка получила ушибы мягких тканей головы, лечится амбулаторно, сообщает городской отдел ГИБДД.

Ранее Newsvo сообщал, что в мае 2018 года в Вологде у троллейбуса № 4 на ходу отвалились двери.

 

Тэги: автобусы, общественный транспорт
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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