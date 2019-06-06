В Череповце один из выпускников сдает ЕГЭ по китайскому языку

06.06.2019 [Общество]

7 и 8 июня в России выпускники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. В Вологодской области 491 человек выбрали экзамен по английскому языку, 18 человек – по немецкому. Кроме того, как пояснили Newsvo в пресс-службе регионального департамента образования, в Череповце один выпускник сдает ЕГЭ по китайскому языку. Это одиннадцатиклассник городской школы №40.

Единый госэкзамен по китайскому языку в России в этом году сдают впервые. По данным портала "Мел", по всей стране на этот вид ЕГЭ зарегистрировалось 289 школьников.

Письменная часть экзамена по китайскому состоит состоит из 42 заданий по аудированию, чтению, грамматике, лексике и иероглифике и письму. В устной части ЕГЭ выпускнику необходимо выбрать фотографию и описать ее, четко следуя плану.

Тэги: образование, Китай, ЕГЭ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина
В Череповце предпринимателя обязали снести установленную за его счет детскую площадку
Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина
На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Тариф на вывоз мусора в Вологодской области снизят со 140 до 119 рублей за человека
Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением
В Вологодской области возродят два мужских монастыря
Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве
04.06.2019 [Общество]

Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве

2600
3
06.06.2019 [Общество]

25 низкопольных автобусов купили в Череповец

384
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионный фонд: средний размер пенсии по старости в Вологодской области составляет 15,3 тысячи рублей
В Череповце один из выпускников сдает ЕГЭ по китайскому языку
В администрации Вологды начали проверку из-за избрания председателем ТОСа «Бригантина» консультанта ДГХ
Регоператор «Аквалайн» пытался снять с себя обязанность по уборке переполненных мусорных площадок в Вологде
25 низкопольных автобусов купили в Череповец
В Вожегодском районе открыли новую ферму
В Череповце сотрудница ГИБДД помогла задержать похитителя мотоцикла
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

5363
0
06.06.2019 [БлогоVO]

Страница фонда «Хорошие люди» появилась на сайте ресурса «Нужна помощь»

128
0
06.06.2019 [Обзор Прессы]

Мои друзья не прививают своих детей. Как правильно поговорить с ними об этом?

246
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика