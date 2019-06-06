В Череповце один из выпускников сдает ЕГЭ по китайскому языку

7 и 8 июня в России выпускники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. В Вологодской области 491 человек выбрали экзамен по английскому языку, 18 человек – по немецкому. Кроме того, как пояснили Newsvo в пресс-службе регионального департамента образования, в Череповце один выпускник сдает ЕГЭ по китайскому языку. Это одиннадцатиклассник городской школы №40.

Единый госэкзамен по китайскому языку в России в этом году сдают впервые. По данным портала "Мел", по всей стране на этот вид ЕГЭ зарегистрировалось 289 школьников.

Письменная часть экзамена по китайскому состоит состоит из 42 заданий по аудированию, чтению, грамматике, лексике и иероглифике и письму. В устной части ЕГЭ выпускнику необходимо выбрать фотографию и описать ее, четко следуя плану.