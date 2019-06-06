В администрации Вологды начали проверку из-за избрания председателем ТОСа «Бригантина» консультанта ДГХ

06.06.2019 [Общество]

Администрация Вологды инициировала проверку по факту избрания своего сотрудника, консультанта по развитию городского хозяйства Валерия Ярышева, председателем ТОСа «Бригантина».  Об этом говорится в письме, которое вологжанин опубликовал на своей странице в соцсети.

В письме также говорится, что проверку соблюдения требований о предотвращении конфликта интересов проводит отдел кадровой работы управления  по правовому обеспечению департамента городского хозяйства (его сотрудником является Валерий Ярышев). Пояснения по данному факту, согласно приказу и.о. начальника департамента ДГХ Андрея Макаровского, муниципальный служащий должен представить в отдел до 7 июня (письмо датировано 5 июня).

Стоит отметить, что обязанности председателя ТОСа вологжанин выполняет на общественных началах.

- Лично я не только не вижу конфликта, но, наоборот, вижу единство интереса местного и территориального самоуправления, администрации города и ТОСа - «осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения». Не видели в этом конфликта месяц назад ни мэр города Вологды, ни губернатор Вологодской области, когда один рекомендовал, а другой выдавал председателям ТОСов удостоверения помощников мэра города, - пишет на своей странице Валерий Ярышев.

Валерий Ярышев известен в Вологде своей активной общественной позицией. Кроме работы в городской администрации, он также является координатором совета родителей Вологды.

Тэги: чиновники, администрация Вологды

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